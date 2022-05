MERCIER, Jean-Louis



À Repentigny, le 27 avril 2022, à l’âge de 94 ans, est décédé Monsieur Jean-Louis Mercier, époux de Madame Jeannine Lord.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Richard) et Pierre (Louise), ses petits-enfants, son arrière-petit-fils, sa soeur, ses frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 22 mai 2022 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières suivra au salon du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.