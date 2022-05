BLAIS, Diane



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Diane Blais à l'âge de 73 ans. Diane nous a quittés sereinement à son domicile le 8 décembre 2021. Elle était la conjointe de feu Robert Picard. Elle était la fille de feu Arthur Blais et de feu Ludivine Pelchat.Elle laisse dans le deuil son frère Émery (Dolorès Auger), ses soeurs Georgette (feu Roger Jolicoeur), Simonne (feu Gilbert Rousseau), Laurence, Lise (Lucien Rousseau), Suzanne (René Rousseau); son beau-frère Hervé Desmarais (feu Clémence), ses neveux et nièces: Richard Desmarais, Serge Blais, Micheline, Pierre et Martin Blais, Doris et Denys Denis, Marc et Annie Rousseau, Marie-Claude Blais, Chantal et Dany Rousseau, de même que Sylvie, Nathalie et Chantal Gendreau (filles de feu Édouard Gendreau) et leurs enfants, dont sa filleule Marie-Hélène Gendreau.Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis(es), tout particulièrement son irremplaçable et dévoué ami de longue date Pierre Laperrière.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Fondation de l'Hôpital général juif pour le Centre d'oncologie pulmonaire Peter Brojde.La liturgie aura lieu le samedi 21 mai 2022 à 14h à laLa famille recevra les condoléances de 12h à 14h et se dirigera ensuite au cimetière St-Jérôme pour porter Diane à son dernier repos.