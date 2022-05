MONET, Raymond



À Montréal, le lundi 18 avril, à l'âge de 98 ans, est décédé Raymond Monet, veuf de Pauline Louwet.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Louise), Guy (Carole), Suzanne et Pierre (Anne-Marie), ses 5 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 mai de 14h à 21h et dès 9h le matin des funérailles au salon :Les funérailles seront célébrées en l'église St-Jean-Berchman's (1871, boul. Rosemont, Montréal, Qc) le samedi 21 mai à 11h.Ses cendres seront inhumées au Repos Saint-François d'Assise à une date ultérieure.