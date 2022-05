7e match Lightning c. Maple Leafs: «Je ne ressens aucune nervosité» – Sheldon Keefe

TORONTO | Les Maple Leafs n’ont pas atteint le deuxième tour des séries depuis 2004. Sheldon Keefe connait cette réalité, mais il a comme philosophie de ne pas parler du passé.

À quelques heures du septième et ultime match contre le Lightning de Tampa Bay, Keefe a affiché toute sa confiance d’en ressortir avec une victoire.

«Je ne ressens aucune nervosité, a dit Keefe après l’entraînement matinal sur la glace du Scotiabank Arena. Comme entraîneur en chef de cette équipe, je n’ai jamais été aussi confiant.»

«Il ne faut pas voir ça comme de la nervosité, mais plus de l’excitation, a poursuivi Keefe. Tu veux jouer et tu connais l’enjeu. C’est un septième match. Mais mentalement, tu dois garder l’approche d’un match comme les autres. Nous avons bien joué depuis le début de cette série, nous avons bien joué dans notre édifice.»

William Nylander a connu le sentiment de la défaite lors d’un septième match l’an dernier au premier tour des séries contre le Canadien de Montréal. Contrairement à Mitchell Marner qui répétait que ça ne servait à rien de revenir dans le passé, l’ailier des Leafs a osé en parler.

«Nous avions manqué d’énergie à nos derniers matchs numéro 7, nous avions peur de perdre, a reconnu Nylander. Nous n’avons pas à avoir peur de perdre. Nous avons une bonne équipe.»

Une 10e expérience

Le 31 mai 2021, le CH avait éliminé les Leafs en l’emportant 3 à 1 lors du septième match à Toronto. Corey Perry avait marqué le but gagnant contre Jack Campbell. Un an plus tard, Perry sera encore une fois dans le camp adverse, mais avec le chandail du Lightning sur ses épaules.

À 36 ans, Perry participera pour la dixième fois de sa carrière à un match ultime en séries.

Photo AFP

«C’est le signe que je deviens vieux, a répliqué Perry avec le sourire. J’ai joué dans les séries depuis longtemps. J’ai joué contre de bonnes équipes et avec de bonnes équipes. C’est excitant. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Tu veux jouer un match numéro sept. Dans ta tête, tu te dis que c’est juste un autre match. Mais quand j’étais un enfant et que je jouais dans la rue, je m’imaginais vivre un septième match en séries. Tu joues au hockey pour vivre de tels sentiments.»

«Quand je parle à mes coéquipiers, je leur dis qu’ils doivent apprécier le moment. C’est la seule chose que je peux dire. Il y a des héros qui se créent dans ce type de match. Ce ne sera pas nécessairement la grande étoile. Tu dois simplement te présenter comme joueur.»

Le soleil se lèvera

Jon Cooper restait le même bon Jon Cooper en conférence de presse.

«Il y a toujours une peur. La peur de perdre est toujours plus grande. C’est une grande motivation. Je ne veux pas entendre le discours que nous avons gagné la Coupe Stanley à deux reprises et pas les Leafs. Nous avons la chance d’accomplir une chose très grande. Je ne veux pas une seule excuse. Ce serait inacceptable de croire que nous pouvons ralentir en raison de nos succès des deux dernières années.»

Contrairement à Keefe qui frappait sur le clou de la confiance et sur l’absence de la peur, Cooper a envoyé des fleurs à ses rivaux.

«Ils ont une très bonne équipe, ils cognent à la porte depuis longtemps, a mentionné Cooper. Ils ont grandi comme groupe. Leurs étoiles sont des étoiles. Leur coach fait un bon travail. Mais nous sommes aussi une très bonne équipe.»

«Le soleil se lèvera encore demain, peu importe ce qui arrivera. J’ai expérimenté les deux côtés. Je connais l’exaltation de la victoire et l’agonie de la défaite.»