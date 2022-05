LONGPRÉ, Gaétan



9 octobre 1954 - 3 mai 2022C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Gaétan Longpré, fils de Lionel Longpré et de Jeanne Aubry.Il laisse dans la peine ses ami·e·s proches Josée, Louise, Pierre, Mario, Adam et Jean-Sébastien, de même que sa famille : son frère Pierre Longpré et sa belle-soeur Danielle Fortin, son filleul Olivier Fortin-Longpré, sa soeur Micheline Longpré (feu Réal Pepin) et ses enfants Sylvain, Steven et James David, son frère Michel Longpré et ses enfants Jean-Michel et Benjamin. Gaétan avait aussi deux autres frères : feu Réal Longpré et feu Yves Longpré.Gaétan souhaitait aussi remercier le personnel du service d'oncologie et des soins palliatifs du CHUM. Nous vous invitons à faire un don à la Fondation du CHUM à :fondationduchum.comSes funérailles auront lieu dimanche, le 22 mai 2022, à partir de 13 h au complexe :