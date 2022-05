BURDET (CHARBONNEAU)

Claudette



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 3 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Claudette Charbonneau, épouse de feu M. Michel Burdet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Pierre Berthiaume) et Jean-François (Pascale Martin), ses petits-enfants Stéphanie, Philippe, Rémy, Martine et Jonathan, ses arrière-petits-enfants Julianne et Tristan, ses frères Jean-Jacques et Mario, sa soeur Lorraine, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 mai de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 21:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6Les funérailles seront célébrées le samedi 21 mai à 11:00 à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines. Ouverture de l'église à compter de 10:00.