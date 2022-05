BLANCHARD, Jeannine



De Montréal, le 25 avril 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jeannine Blanchard.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie Giroux, ses petits-fils, Alexandre et Sébastien Quintin, ses frères et soeurs, Rose, Gisèle, Jeanne, Jules et Denis et leurs familles ainsi que plusieurs autres parents et amis.180, RUE ST-PIERREST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél. : 450-632-1515 |La famille y accueillera parents et amis le vendredi 20 mai de 19h à 22h et le samedi 21 mai à 9h à 12h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Canada seraient grandement appréciés.