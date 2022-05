BÉLISLE, Aurel



À Saint-Jérôme, le 25 avril 2022, est décédé M. Aurel Bélisle à l'âge de 76 ans, fils de feu Hector Bélisle et feu Mélodia Piché.Il laisse dans le deuil son épouse Diana Laverdure, ses filles Magalie (Alain Nadon) et Cathy (Sylvain Leduc), ses petits-enfants Émerick Côté, Audrey et David Charron, sa soeur Réjane (feu Marcel Sauvé), son frère Hervé (Florianne Lauzon), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Aurel a été un vaillant pompier volontaire pour la ville de Mirabel et un travaillant mécanicien sa vie durant à Saint-Janvier, puis à Saint-Hippolyte.La famille recevra les condoléances le jeudi 26 mai 2022 de 13 h à 16 h, puis de 19 h à 21 h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 20 h à laDESROSIERS & FILS INC.10 RUE DE MARTIGNY ESTSAINT-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer des Laurentides.www.alzheimerlaurentides.com1 800 978-7881