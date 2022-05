DOUCET, René



Entouré de sa famille, le 7 avril 2022, à l'âge de 85 ans, s'est éteint doucement M. René Doucet, originaire de Laval. Il rejoint sa bien-aimée Madame Emilia Stamegna.Homme de coeur, dédié à sa famille, ingénieux, ayant le bonheur facile, il laisse dans le deuil ses trois filles, Jody (Gilles), Lori (Riccardo) et Rona (Sylvain), ses petits-enfants, Kayla, Pamela, Danick, Gaël et Anne-Marie.Issu d'une famille de 7 enfants, il laisse dans le deuil sa soeur Claire, son beau-frère Tony Stamegna (Doreen) et sa belle-soeur Annie Barnabei (feu Georges), ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille tient à remercier toute l'équipe de soignants du CHSLD de Blainville pour tous les bons soins prodigués ainsi que pour leur accompagnement.Une célébration de vie aura lieu le dimanche 29 mai 2022 à 15 h dans l'intimité de la famille au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Drapeau-Deschambault https:/www.fondationddm.com/fr avec la mention pour les activités avec le robot Zora, ainsi qu'auprès de la Société Alzheimer.