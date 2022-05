MALO, Paul-André



De Boucherville, le 6 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Paul-André Malo, retraité de la Banque Nationale, époux de feu madame Lise Cormier, décédée le 18 février 2022 à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Helen), feu Josée et Maryse, ses petits-enfants Luc, Diane (Dylan), Jane et Éloi, ses arrière-petits-enfants Roxanne, Danica et Bradley, ses frères Mario (Jacqueline), Claude (Yolande), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 26 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le samedi 28 mai à 11h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville. La famille recevra vos sympathies à l'église à compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à Diabète Québec.