À la jig, à la traîne, au lancer ou à gratter le fond

La pêche au doré débutait officiellement hier dans la zone 8 ceinturant le grand Montréal, et il faudra attendre au 20 mai dans la majorité des autres secteurs.

La glace quitte la surface des eaux lorsque le thermomètre atteint 4,4 °C. Le doré jaune, pour sa part, est en pleine période de reproduction quand le mercure indique des valeurs se situant entre 7 et 9 °C. Ses ébats déborderont parfois jusqu’à des températures de 6 à 11 °C. Ce sont normalement les mâles de 28 cm et plus, matures entre l’âge de 2 et 4 ans, qui courtiseront les femelles de 35 cm et plus, fécondes un peu plus tard, soit entre 3 et 6 ans. Madame doré déposera plusieurs dizaines de milliers d’œufs minuscules et Monsieur les fertilisera avec sa laitance. Les rejetons verront le jour environ deux semaines plus tard.

Sites nuptiaux

Le rituel amoureux se déroule généralement à une profondeur de 0,2 à 1,8 mètre, sur un fond composé de pierres, de gravier ou de sable. Le tout sera idéalement accompagné d’un léger courant de 0,5 à 1,5 mètre/seconde.

À l’ouverture de la saison, pour la survie de l’espèce, on souhaite vivement que la période du frai soit finie et que les géniteurs soient déjà partis vers les premiers escarpements. Il reste toutefois toujours des retardataires sur place, principalement des petits mâles encore en quête de sensations fortes. Quand la fougue reproductive est terminée, les percidés plongent en profondeur.

En lac

Dans la majorité des plans d’eau qui ne sont pas ou qui sont peu influencés par le courant d’un réseau hydrique, on retrouvera ces percidés à la gueule des rivières, à la jonction des affluents, le long des plages et des pointes, dans des baies peu profondes, etc.

Il existe alors plusieurs façons de déjouer les poissons ciblés en fonction de l’environnement qu’ils habitent. Si le sonar indique moins de 2 à 2,5 mètres de profondeur, la traîne lente, avec des devons allongés de faible profondeur comme le Bomber Jointed Long A, le Cotton Cordell Suspending Ripplin’ Red Fin, le Rebel Trackdown Minnow TD10, le Rapala Flottant, le Smithwick Suspending Rattlin’ Rogue, etc., devrait générer de belles attaques.

Dans certains types d’environnements, les devons trapus comme le Booyah XCS Series, le Big O, le Hot’N Tot, le ThinFin, le Hot Norman Deep Baby N, etc. aideront les adeptes à tirer leur épingle du jeu.

S’il a fait chaud et que le niveau des eaux a baissé rapidement, optez pour un Bandit B-Rotan, un Bomber Suspending Pro Long A, un Husky Jerk, un Smithwick Elite 8 Rogue, etc. pour exploiter les premières dénivellations.

Si vous approchez ces sites à pas feutrés, vous pourrez utiliser ces mêmes leurres au lancer.

En rivière

Vous pourrez vous servir de la panoplie précédemment énumérée pour tenter votre chance à proximité des ressacs, des pointes qui font bifurquer le courant, des accalmies, de tout ce qui fait dévier le débit des eaux, du pied des barrages, etc. La pêche à la traîne sera normalement excellente et dans certains cas où il sera difficile de faire de belles passes, on pourra catapulter notre offrande et la récupérer en variant la vitesse.

À la dandinette

Que ce soit en lac ou en rivière, la pêche à la jig avec des corps souples comme les Sassy Swimmer, les Yum Ribbontail Grub, les Meeny, les PowerBait Ripple Shad, les Pulse, les Ringworm Mister Twister, etc. sera particulièrement efficace avec des têtes légères qui vous permettront d’exploiter votre présentation entre deux eaux, au lancer ou lentement de bas en haut.

Dans certains cas, une petite tête plombée de 1/8 montée avec un jig comme le Sassy Shad ou un leurre à queue courbée comme un Mister Twister de 2 ou 3 pouces sera un choix judicieux à la traîne lente. Certains ajouteront un ver de terre pour rehausser le tout.

Le Saint-Laurent

Le fleuve est un incroyable site de pêche qui s’étend sur plus de 750 km avant de croiser des eaux saumâtres qui plaisent plus ou moins aux percidés. On retrouve de nombreux emplacements printaniers où les techniques prescrites pour les rivières et les lacs fonctionnent très bien. À l’inverse, dans d’autres secteurs, les dorés jaunes sont déjà en profondeur. Sans parler des dorés noirs qui se reproduisent plus tard et plus profondément, il faut réaliser qu’il y a beaucoup d’hybrides de diverses générations. Si bien qu’il est même parfois difficile de correctement les identifier tellement il y a eu de croisements intergénérationnels.

Les mêmes leurres souples qu’à la section précédente seront tout indiqués, mais avec une tête plombée plus lourde, allant même jusqu’à 1⁄2 once si vous pouvez vous retenir dans le courant, sans quoi, il faudra opter pour de plus lourdes versions. En fait, dans certains secteurs comme à Montréal par exemple, on pêchera dans 15 à 40 pieds de profondeur, comme on le ferait en été, ailleurs.

Des devons de grande nage comme les Bandit Walleye Deep, les Bomber Deep Long A, les Cotton Cordell Wally Diver, les Smithwick Deep Suspending Rattlin’ Rogue, etc. vous permettront de vous immiscer dans leur champ d’attaque à la trolle, comme le dit si bien l’expression populaire.

Pour être certains d’exploiter la proximité du plancher marin, plusieurs manieurs de canne opteront pour un des nombreux types de marcheurs de fond disponibles sur le marché. Ils l’accompagneront soit d’un harnais à ver avec deux hameçons comme un Lindy Colorado Blade Crawler Harness ou d’un Little Joe Floating Worm Harness garni avec un gros lombric bien juteux. S’ils se servent d’une sangsue, ils opteront plutôt pour un modèle avec seulement un hameçon.

Bonne saison de pêche à tous !

