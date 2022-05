GUÉNETTE, Jean-Gilles



À St-Jérôme, le 5 janvier 2022, est décédé M. Jean-Gilles Guénette à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mily Turgeon, ses enfants Jacques (Nathalie), Luc (Brigitte), Marc-André (Mélanie), ses petits-enfants Pascale, Valérie, Lydia, Carl, Loik, Ély Pier, Charly Ève, ses arrière-petits-enfants Léonard, Renaud et Juliette, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 mai 2022 de 11 h à 15 h à la résidence funéraire :10, RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.