GAGNON, Jacques



À Montréal, le 8 mai 2022, Jacques Gagnon, époux de Nicole Gionet, est décédé entouré des siens, à l'âge de 76 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Karine Chabot) et Michel (Martin Allaire); ses petites-filles Coralie et Lorianne; Malik; sa soeur Nicole; ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 3e étage au CHSLD Marie Rollet pour leurs bons soins et dévouement.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHUM.Par respect des volontés de monsieur Gagnon, la famille désire vivre le tout en toute intimité.