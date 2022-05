Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Petite maman

Comme son titre l’indique, ce conte fantastique de la cinéaste française Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu) propose une tendre réflexion sur la maternité, mais aussi sur la transmission, le deuil et l’amitié. D’une simplicité désarmante, Petite maman relate la rencontre improbable entre une fillette de huit ans et un double de sa mère, au même âge que le sien. Ce récit onirique est mis en scène avec beaucoup de poésie par une Céline Sciamma au sommet de son art. Un petit bijou de film.

► Où : à l’affiche au cinéma

— Maxime Demers

Un nouveau jour

Ils s’appellent Maxime, Luca, Emmanuelle, Julie ou encore Zackary. Ils sont trans. Et ils subiront bientôt leur chirurgie d’affirmation de genre. La lentille de la documentariste Émilie Ricard-Harvey les suivra tout au long de ce processus au cours des huit épisodes d’Un nouveau jour.

C’est un regard inédit, certes, mais surtout empli de bienveillance, qu’on jette ici sur la réalité des personnes trans. Leurs histoires sont touchantes. Leurs témoignages, inspirants. Bref, ils méritent d’être écoutés.

► Où : sur Crave

— Bruno Lapointe

La vie comme une île

Il y a beaucoup de douceur et de vérités chuchotées au creux de nos oreilles attentives dans ce roman abordant les thèmes de l’appartenance à un territoire, un clan, une manière de vivre et une lignée. On s’attache à Félix et à Sarah qui, amoureux et attendant leur premier enfant-surprise, ont besoin de renouer avec leur île natale respective pour mieux pouvoir accueillir cette vie nouvelle. La finesse de l’écriture, la manière de rendre belles les phrases les plus simples et les passages reliés à la mouvance de l’eau comme une douce métaphore de la vie qui suit son cours : tout de ce roman aux accents poétiques attachés au quotidien fait du bien.

► L’île sans pont, un roman de Yannick Marcoux, Romanichels XYZ, 225 pages

— Sarah-Émilie Nault