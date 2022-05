MORIN DUMOUCHEL, Claudette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Claudette Morin Dumouchel, survenu le 12 mars 2022, à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de monsieur Pierre Dumouchel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Rachel et Diane (Yvon Demers), ses belles-soeurs Louise (Peter Lazoryk) et Edith, ses beaux-frères Richard (Debbie Caver) et Pierre Chartrand, sa filleul Nancy Hould, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, sa grande amie Monique Hould, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 mai 2022, de 13h à 16h à la :Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h00, en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur.