[PHOTOS] Avec trois prix, dont «Artiste de l’année», Charlotte Cardin triomphe aux prix Juno

Artiste, Chanson et Album pop de l’année : l’étoile de Charlotte Cardin a brillé de tous ses feux et fait de l’ombre aux supervedettes internationales The Weeknd, Justin Bieber et Shawn Mendes, samedi, à la soirée d’ouverture des prix Juno 2022.

Dans leur propre cour et en leur absence, les idoles torontoises ont dû se contenter des miettes que leur a laissées la sensation musicale québécoise, qui était déjà la plus citée cette année avec six nominations.

À chaque trophée qu’elle allait chercher, elle était sans cesse plus incrédule et excitée. «C’est tellement cool !», a-t-elle crié, son Juno d’Artiste de l’année en main, après avoir remercié tous ses proches.

courtoisie CARAS/iPHOTO Inc.

Seul The Weeknd a pu rivaliser avec Charlotte Cardin en mettant la main sur deux Juno dans des catégories où la Québécoise n’était pas en lice.

Le dernier Québécois à remporter le prestigieux Juno de l’Artiste de l’année ? Leonard Cohen, en 2017.

Hier soir, seul le Juno du Vidéoclip de l’année a échappé à Cardin, au profit de Xavier Dolan.

« Encouragement »

Ce n’est pas terminé. Ce soir, au gala télévisé, elle pourra ajouter deux récompenses dans les catégories Album de l’année et Choix des fans.

«Ça me donne l’impression que ma carrière s’ouvre à un nouveau territoire. D’être nommée auprès d’artistes que j’admire, c’est un bel encouragement», a-t-elle déclaré aux journalistes, après son triomphe, en fin de soirée.

photo courtoisie CARAS/iPHOTO Inc.

Elle a promis de travailler encore plus fort à créer de la nouvelle musique, laquelle pourrait arriver rapidement. «Après la sortie de (son premier album) Phoenix, on était déjà en train de travailler les prochains titres et prêts à retourner en studio.»

13 prix pour les Québécois

En plus du triomphe de Charlotte Cardin, cette soirée durant laquelle étaient remis la majorité des prix a aussi été un moment de réjouissances pour plusieurs artistes québécois.

Au total, le Québec repart avec 13 Juno. Cœur de pirate, qui n’était pas présente, a notamment mis la main sur le titre de l’Album francophone de l’année en devançant Roxane Bruneau, Louis-Jean Cormier, FouKi et Vincent Vallières.

Citée trois fois aux Grammy le mois passé, la Montréalaise d’origine Allison Russell a mérité son premier Juno pour son album Outside Child.

Courtoisie CARAS/iPHOTO Inc.

«Ça m’a surpris que ce soit aussi émouvant de recevoir cette reconnaissance. Je me sentais comme dans une réunion d’une famille que j’ai choisie, de gens qui ont tous en commun un vrai respect des arts. L’art est un service essentiel pour les humains», a-t-elle partagé.

Roxane Bruneau séduit

Même si elle n’a pas gagné, Roxane Bruneau, invitée à chanter son succès À ma manière, a fait tout un tabac en salle de presse avec son sens de l’humour et son anglais de style « yes, no, toaster » qui a séduit et fait crouler de rire les journalistes.

courtoisie CARAS/iPHOTO Inc.

« Quand on m’a appelé pour m’inviter aux Juno et en sachant que ça va être en anglais, ma première réflexion a été de dire non parce que j’avais peur, mais je me suis dit qu’il faut que je me dépasse », a-t-elle mentionné.

photo courtoisie CARAS/iPHOTO Inc.

On la reverra ce soir, cette fois à la télé nationale, puisqu’elle présentera un prix en s’adressant à la foule dans les deux langues. «Mon texte est écrit sur une feuille lignée», a-t-elle révélé avant de quitter la salle de presse sous les applaudissements.