DA CRUZ, Manuel Carlos



À Montréal, le 12 mai 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé Manuel Carlos Da Cruz, époux de feu Maria de Bastos Gama.Il laisse dans le deuil son fils Fernando (Marielle), sa fille Clotilde (José), ses petits-enfants Philippe (Geneviève), Mélanie (Patrick) et Karina (Marc-André), ses arrière-petits-enfants Olivia et Mattéo, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la Salle St-Pierre (édifice arrière) du complexe funéraire :le dimanche 22 mai 2022 de 10h à 13h. Une célébration suivra à 13h au même endroit, suivie de la mise en crypte.Un don à l'organisme de votre choix seraient appréciés.