TARDIF, Jean-Guy



Le 21 mars 2020, deux jours à peine avant le confinement imposé à cause de la pandémie de la COVID19, Jean-Guy Tardif nous a quittés à l'âge de 89 ans, quelques jours après avoir choisi d'arrêter ses traitements d'hémodialyse qu'il avait depuis 18 ans. Les restrictions liées à la pandémie nous obligèrent cependant à reporter encore et encore la rencontre et l'hommage qu'il avait tant souhaité.La situation s'étant améliorée, c'est avec plaisir que nous vous invitons, chers parents et amis, à venir célébrer sa vie à l'occasion d'un hommage qui sera à son image, soit simple et chaleureux.Celui-ci aura lieu le dimanche 22 mai au Salon Alfred Dallaire Memoria situé au 2645 boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal. Une rencontre avec la famille, les parents et les amis aura lieu le matin à compter de 10h et sera suivie d'une liturgie de la Parole à 12h.Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous afin de le saluer une dernière fois et faire en sorte qu'il ne sera pas disparu dans l'anonymat.