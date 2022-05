LEDOUX, Claude



Autrefois de Lachine, le 9 mai 2022 est décédé Claude Ledoux, époux de Nicole Lépine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Michel Falardeau), Manon (Claude Bouchard) et Marc (Valérie Béland), ses petits-enfants Marie-Eve (François), Bernard André, Marc Antoine, Emile (Angelica), Marc-André, Julie, Alex et Mathieu, son arrière-petit-fils Benjamin ainsi que son frère Raymond ptre, ses soeurs Monique et Nicole (René), plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 29 mai de 14h à 17h et 19h à 21h à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEjjcardinal.caLes funérailles auront lieu lundi le 30 mai 2022 à 10h00 en l'église des Sts-Anges de Lachine, 1400 boul. St-Joseph, Lachine. L'inhumation suivra au cimetière catholique de Lachine.Des dons à la fondation Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, 90 rue Como Gardens, Hudson, Qc, J0P1H0 seraient appréciés.