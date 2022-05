FERGUSON née LANGLOIS

Marie-Paule



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès, entourée des siens, de Madame Marie-Paule Langlois, à l’hôpital Jean-Talon, le 1er mai 2022 à l'âge de 86 ans, épouse de feu de monsieur Raymond Ferguson.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, son filleul, ses amis, ses voisins et autres amis du baseball.La famille vous accueillera au complexe Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal, Québec, H1M 3E3,le samedi 21 mai 2022 de 14h30 à 17h30. Une liturgie sera dite en chapelle à 17h30.Considérez qu'il sera possible de suivre la cérémonie en direct, grâce au service de captation du rituel sur le site d'Urgel Bourgie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Société du cancer.Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l’hôpital Jean-Talon pour leur dévouement auprès de notre chère Marie.