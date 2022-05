Championnat du monde: un rendez-vous doux pour le Canada contre l'Italie

Avant d’affronter le Canada dimanche au Championnat du monde de hockey, l’Italie a perdu nettement face à la Suisse, samedi.

• À lire aussi: Championnat du monde: le Canada plie, mais résiste

Une défaite de 5 à 2 a été subie par la formation italienne, qui a minimalement pu compter sur son gardien Andreas Bernard, auteur de 42 arrêts.

L’attaquant Nico Hischier, des Devils du New Jersey, a notamment touché la cible tandis que son coéquipier Calvin Thurkauf a réussi un doublé.

Daniel Glira et Dante Hannoun ont été les seuls buteurs de l’Italie, dans une cause perdue, en troisième période.

Vainqueur de l’Allemagne par le pointage de 5 à 3 pour entamer le tournoi vendredi, le Canada fait partie d’un groupe A plutôt faible. En plus de l’Allemagne et de l’Italie, on y retrouve aussi la Suisse, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan et la France.

Après le duel contre les Italiens dimanche, l’équipe canadienne, dirigée par Claude Julien, a rendez-vous avec la Slovaquie dès lundi.