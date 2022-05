Changements climatiques: c’est maintenant que nous devons agir

Attaque et défense - c'est ainsi que nous devons envisager l'action climatique au XXIe siècle.

Pour quelqu'un comme moi, qui a passé des décennies à se battre pour sensibiliser et mettre fin à la pollution à l'origine de la crise climatique, se préparer aux nombreux impacts des changements climatiques est essentiel.

Nous pouvons et nous devons réduire la pollution de carbone et nous préparer aux impacts des changements climatiques. Une stratégie d'adaptation nationale qui implique l’ensemble des Canadiens et Canadiennes est essentielle.

À quoi ressemble l'adaptation?

C'est ce parc riverain, conçu pour absorber les fortes crues printanières en perturbant le moins possible les quartiers environnants et les infrastructures publiques.

C'est la construction de maisons et d'infrastructures du XXIe siècle, conçues en fonction des nouveaux extrêmes climatiques.

Ce sont ces plantations d'arbres dans nos villes, qui réduisent l'effet des vagues de chaleur.

Il s'agit de mieux partager les données en temps réel sur les systèmes météorologiques avec les responsables locaux de la sécurité publique, les urbanistes et les services publics, qui peuvent ainsi mieux se préparer aux situations, qu'il s'agisse des vagues de chaleur, des inondations ou des incendies de forêt.

Il s'agit de revoir le profil de risque des investissements des fonds de pension, des assurances et d'autres instruments financiers qui contribuent à alimenter et orienter notre économie.

Toutes ces adaptations et bien d'autres sont déjà en cours, car le gouvernement du Canada, les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones, les entreprises et les Canadiens font ce que les humains font le mieux : s'adapter.

Travailler ensemble

La semaine prochaine, nous lancerons une conversation nationale sur la toute première stratégie nationale d'adaptation du Canada. Nous voulons stimuler notre ambition collective et concentrer notre attention sur des résultats mesurables. L'objectif est de faire le point ensemble sur les efforts d'adaptation déjà en cours, de découvrir les réussites, les faiblesses et les angles morts, et de s'assurer que nous poussions tous dans la même direction. Notre gouvernement a également travaillé avec des experts dans le domaine, afin d'obtenir des commentaires et des conseils sur l'élaboration de résultats mesurables et ciblés.

L'objectif est d'identifier les meilleurs points de levier pour accroître les investissements et la collaboration.

Il s'agit non seulement d'un exercice pragmatique pour faire face aux problèmes concrets auxquels sont confrontées toutes les collectivités du Canada, mais aussi d'un appel à l'action inspirant pour aller plus loin et plus vite dans l'écologisation de l'ensemble de notre économie.

Aujourd'hui, les changements climatiques ne sont plus un exercice théorique - quelque chose que l’on peut remettre à demain. C’est maintenant que nous devons agir.

Nous savons que des solutions existent. Des projets de travaux publics sont en cours à travers le pays, les institutions financières et les entreprises revoient leurs investissements, les solutions technologiques sont prêtes à être commercialisées, la restauration des milieux naturels profite au climat, à la biodiversité et aux communautés locales. Nous devons coordonner et mettre en œuvre les mesures à tous les niveaux de gouvernement de manière à ce qu'elles soient efficaces pour tous.

En collaboration avec les provinces et des territoires, des groupes autochtones, des intervenants du secteur privé, et des ONG, nous avons défini cinq thèmes pour guider l'élaboration initiale de la stratégie, et nous avons étoffé ces thèmes par le biais de tables consultatives d'experts.

Nous avons maintenant besoin de l'avis de tous les Canadiens et Canadiennes.

C'est le moment de travailler ensemble pour bâtir un Canada plus résilient.

Steven Guilbeault, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique