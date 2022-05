FRASER, Wilfrid



À Montréal-Nord, le dimanche 24 avril 2022 est décédé, à l'âge de, Wilfrid Fraser, époux de feu Rose Thibault.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Charles Caron) et Alain (Jean-Luc Bourdeau), ses petits-enfants Etienne (Stéphanie Monette), Guillaume, Antoine et Renaud, son arrière-petite-fille Béatrice Caron, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 28 mai 2022 à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h.