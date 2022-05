POIRIER, Marcel



De Trois-Rivières, le 29 avril 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Marcel Poirier, époux de feu madame Élodie Gagnon, précédé de son fils feu Marc Poirier.Outre son épouse en secondes noces madame Andrée Sylvestre, il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Marilou), Elaine (Gail) et Isabelle (Marc), ses quatre petits-enfants: Charles (Jolyane), Florence, Charlotte et Félix, son frère René et sa soeur Louise, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 mai de 12h à 13h30 en l'église Précieux-Sang, 115 rue Chauveau, Repentigny. Une cérémonie débutera à 13h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation des maladies du coeur.