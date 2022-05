BOUCHARD, André



11 octobre 1944 - 29 avril 2022Paisiblement, aux soins palliatifs Champlain à Brossard est décédé Monsieur André Bouchard, fils de feu Maurice Bouchard et feu Marguerite Bourdon. Il était l'époux bien-aimé de Mme Lianne Laurin.Il laisse également dans le deuil ses filles Claudine (Alexandre Fernandez) et Véronique, ainsi que ses frères feu Michel, feu Leo (Micheline Bouchard), feu Yvon (Jean-Claude Filiaut), Normand et ses soeurs Suzanne (Richard Larente) et Huguette (feu Richard Guillemette) ainsi que ses amis, parents, la mère de ses enfants Mme Monique Prud'homme, et sa belle-famille Laurin.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 mai de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, à St-Hubert. Le service commémoratif se tiendra à 11h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie pourraient se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (https://rein.ca/Soutien) ou au Camp de vacances du lac Simon (https://cvls.ca) ou encore par un geste de bienveillance quelconque.Nous tenons à remercier les intervenants qui ont aidé Monsieur Bouchard et sa famille dans cette épreuve.