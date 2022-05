Des nouveautés intéressantes

À chaque parution du cahier de pêche, j’essaie de vous donner des idées autres que des équipements de pêche. Voici trois exemples de nouveautés intéressantes.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La compagnie Yéti, reconnue pour la qualité de ses produits a dans sa gamme ce Crossroad Bak Pack de 22 litres, conçu spécialement pour le transport de vos appareils électroniques comme les ordinateurs, les fils de connexions et autres, partout où vous allez. Ils seront en sécurité en tout temps, bien protégés par des pochettes conçues à cet effet dans le sac. Ce dernier peut convenir pour tous les types d’aventures en nature (200 $).

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La compagnie XTRATUF possède une gamme de bottes conçues spécialement pour les amateurs de plein air, qui ont à pratiquer des activités en embarcation comme la pêche. Voici trois exemples dans la gamme de bottes offertes. À l’avant-plan le modèle Sharkbyte Eco Deck, fabriqué avec des produits recyclés (120 $), au centre le modèle de bottes Weelhouse Deck XMW imperméables avec tirettes (144,95 $) et en haut le modèle Leather lace Ankle Deck Boot. Elle est en cuir résistant à l’eau, avec lacets, et la semelle est antidérapante (200 $). Ce sont toutes des bottes de qualité qui peuvent convenir à de multiples usages.

Photo Julien Cabana

Fondée en 2016 par la Québécoise Anie Rouleau, The Unscented Company offre des produits exceptionnels, une gamme complète de produits corporels et ménagers sans fragrances. Deux principes ont guidé la fondatrice à savoir, redéfinir la notion de propreté en offrant exclusivement des produits naturels sans fragrance, et elle a tenu à ce que les emballages soient conçus pour faciliter un mode de vie durable. Pour cela, la compagnie offre la possibilité de remplir les contenants à nouveau, que ce soit à la maison ou en boutique, une façon de réduire l’empreinte plastique. Ces produits sont 100 % efficaces, étant donné leur composition, contre les attaques des moustiques. Aussi, vous pouvez laver votre linge, votre corps, vos cheveux, la vaisselle et plus. Ces produits sont disponibles dans plusieurs magasins et boutiques. Les prix varient selon le choix que vous faites.

Pour tout savoir : www.unscented.com

Photo courtoisie

Encore cette saison, la compagnie Keen revient sur le marché avec de nouveaux modèles de chaussures qui correspondent aux besoins des amateurs de plein air. La série Wasatch Crest, sur la photo du haut, est une chaussure de randonnée flexible dotée d’une technologie spécifique aux sentiers. Idéale pour les sentiers d’accès aux lacs (170 $). Sur la photo du bas, la sandale Howser Harvest convient parfaitement pour les séjours de pêche ou sur les embarcations en général, avec sa semelle robuste. Elle est fabriquée en cuir recyclé issu de sièges d’auto. Sa semelle extérieure en caoutchouc durable et à haute traction est conçue pour l’extérieur. La doublure est à séchage rapide afin que l’on passe le moins de temps possible avec les pieds mouillés (160 $).