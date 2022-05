Dossier spécial pêche: les suggestions de Jimmy Giguère

Comme le veut la coutume, nous nous sommes rendus au Magasin Latulippe pour obtenir les suggestions d’un spécialiste parmi les nombreuses nouveautés offertes cette saison. Nous avons rencontré M. Jimmy Giguère, qui est acheteur junior dans le département de la pêche. Voici ses suggestions.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La chaloupe Commère que nous montre ici M. Giguère est fabriquée par ADM Métal. Elle est à fond plat, ce qui la rend très stable, bâtie avec de l’aluminium de 1/8 de pouce, très résistante. La compagnie a fait des tests importants à ce chapitre. Elle est offerte en version 12, 14 ou 16 pieds (à partir de 2849,95 $).

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Le nouveau gel attractif de la compagnie Bait Fuel X55. Fait à base d’eau, cela lui permet de mieux se diluer dans l’eau. Son pouvoir attractif sur les différentes espèces de poissons sera augmenté de beaucoup. Il est inodore pour l’humain. L’expert le considère comme extrêmement efficace. Ce produit est issu de travaux faits par des scientifiques qui ont cherché à connaître les préférences des poissons, ce qui a mené à la formule vendue présentement (12,95 $).

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La batterie Aventura de Volthium au lithium est fabriquée au Québec, à Châteauguay. Vous avez ici une batterie de 100 ampères qui ne pèse que 25 livres. Elle est idéale pour les gens qui ont du transport à faire, que ce soit dans les sentiers ou encore lorsque le lac de pêche est éloigné de la voiture. Étant donné son poids, elle peut aussi convenir aux amateurs de VR (999,99 $).

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La compagnie Sainte-Croix a lancé cette saison sa série Trout, une canne à lancer léger destinée aux amateurs de pêche de la truite mouchetée. Construite avec de la fibre de carbone SCII nouvellement conçue et des renforts SCVI, cette canne est plus résistante à la flexion et plus légère. La compagnie a voulu assurer aux pêcheurs de truites des performances supérieures. La série Trout offre une gamme de longueurs, de puissances et d’actions spécifiques aux pêcheurs à la recherche de stabilité, de performances contrôlées et de précisions de lancer (à partir de 165 $).

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Le moulinet lancer léger suprême de Pflueger possède un ratio de 5,2:1, une poignée en aluminium, un roulement à billes de 10 Ball Bearing, le cadre en magnésium et l’engrenage principal est en aluminium usiné, ce qui assure un roulement plus fluide (149,95 $).

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Les nouveaux Fat Power Tail de la compagnie Fish offrent une imitation fidèle des colorations rappelant les tacons. La nageoire rotative est transparente. Ce leurre imite à la perfection la nage erratique d’un tacon en fuite. Il émet de fortes vibrations

(à partir de 8,99 $).

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Les nouvelles Ned Salamander de Savage sont hyperréalistes. La majorité des pêcheurs au Québec ne tiennent pas compte des salamandres, qui pourtant constituent une bonne partie de l’alimentation des poissons. Son plastique super résistant fait en sorte que l’on peut passer une journée entière avec le même leurre (le paquet de cinq unités de 3 pouces se vend 7,95 $).

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Les leurres Diamond Thin de la compagnie Plant’s Lures ont une longueur de 3 3/8 pouces. Leur forme bosselée leur procure un effet erratique dans l’eau, avec beaucoup de vibrations et de reflets. Ils sont dans différentes couleurs et conviennent aux pêcheurs des différentes espèces de salmonidés, comme la truite mouchetée, la truite grise et la ouananiche (8,79 $).