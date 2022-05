Dossier spécial pêche: Sépaq, une offre de pêche complète

Avec son réseau de réserves fauniques et de parcs nationaux, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a beaucoup à vous offrir, que ce soit seul, en groupe ou en famille.

Au fil des années, les dirigeants des établissements ont toujours été à l’écoute des amateurs qui fréquentaient leurs territoires. C’est ainsi qu’ils ont su développer une offre, autant pour le logement que pour la pratique des activités, qui correspond très bien aux attentes des amateurs d’aujourd’hui.

Pratiquer la pêche dans une réserve faunique vous apporte plusieurs avantages.

En premier lieu, il y a le décor naturel unique dans lequel on a intégré des possibilités de logement très intéressantes. Vous allez aussi pouvoir constater la gestion responsable de la ressource qu’on y pêche et bénéficier d’outils et de services favorisant votre succès.

À titre d’exemple, on peut penser aux cartes bathymétriques indiquant les bons emplacements de pêche sur le lac où vous vous trouvez et les suggestions de techniques à utiliser. On trouve sur le territoire des réserves des milliers de lacs remplis de poissons, des forfaits de pêche variés et 700 passionnés prêts à vous aider pour vivre un séjour de pêche agréable et productif.

DES VACANCES AU CHOIX

La très grande majorité des territoires de la Sépaq sont connus et reconnus pour leur capacité à permettre aux familles de vivre des vacances intéressantes.

À ce chapitre, les réserves fauniques sont méconnues de bien des gens. Elles gagnent vraiment à être découvertes dans le cadre d’un séjour de vacances en famille. En plus de la pêche, elles offrent une multitude d’activités variées se rapportant toujours à la nature.

Ainsi, il est possible de faire de la randonnée, de profiter d’une journée de pêche, de louer des embarcations nautiques, de faire la cueillette de petits fruits ou de champignons et bien plus.

Par exemple, vous pouvez pêcher en ponton dans le secteur Shawinigan de la réserve faunique de Mastigouche. Plusieurs renferment des plages, comme au lac Normand dans la réserve du Saint-Maurice ou au lac Bellevue dans la réserve faunique de Portneuf. Vraiment, le tableau d’offres est très varié.

Vous pouvez séjourner dans un chalet situé sur le bord d’un lac, faire du camping ou louer un emplacement prêt-à-camper tout équipé.

Un petit truc, avant de compléter votre réservation, informez-vous bien pour savoir si le type de chemins forestiers qui vous donnent accès à votre site de vacances convient bien pour votre véhicule. Une autre possibilité intéressante, c’est la pêche à la journée dans les réserves fauniques de même que dans plusieurs parcs nationaux. Vous pourrez vous mesurer à plus de dix espèces dans le réseau Sépaq, mais la truite mouchetée demeure le poisson-vedette.

Des chiffres intéressants

Pour saisir l’ampleur du réseau Sépaq et des offres potentielles, voici quelques chiffres qui expliquent bien le phénomène

La Sépaq c’est

13 réserves fauniques couvrant 40 763 kilomètres carrés de territoires riches en forêts et en gibier

réserves fauniques couvrant 40 763 kilomètres carrés de territoires riches en forêts et en gibier 23 parcs nationaux, couvrant 7017 kilomètres carrés de territoire protégé

parcs nationaux, couvrant 7017 kilomètres carrés de territoire protégé Un parc marin

Sépaq Anticosti