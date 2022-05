BLAIS, Réjean



De Chénéville est décédé le mercredi 11 mai 2022, à l'âge de 93 ans, M. Réjean Blais, tendre époux de feu Laurianne Pilon, fils de feu Omer Blais et de feu Yvonne Lirette.Il était le père bien-aimé de Christine (Daniel), Serge (Marie), Mario (Andrée) et Benoit (Francine); le grand-père adoré de Myriam, Pierre-Olivier, Geneviève, Guillaume, David, Jonathan, Valérie, Joannie et Julie; l'arrière-grand-père de Arianne, Laurence, Charlotte, Henri, Béatrice, Jessy, Charles-William, Mathieu et Théo; et le cher frère de Huguette (feu Robert). Il fut prédécédé par plusieurs frères et soeurs. Lui survivent également un beau-frère Hubert ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée au101, RUE PRINCIPALEST-ANDRÉ-AVELLIN, QC(819) 983-6616Les obsèques auront lieu en l'église Saint-Félix-de-Valois de Chénéville le vendredi 20 mai 2022 à 11h. La famille sera présente à l'église à compter de 10h pour recevoir vos condoléances. Inhumation au cimetière paroissial.Pour ceux qui le désirent des dons à la Société canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal, QC, H1T 4A9, seraient appréciés.par télécopieur, composez le (819) 983-6865 ou visitez notre site Internetwww.mfshieldsberthiaume.ca