ST-JULES TARDIF, Nicole



À Laval, le 9 mai, à l'âge de 75 ans, est décédée Nicole St-Jules, épouse de feu Richard Tardif.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Jo-Anne), Yvan et Nancy (Yves), ses petits-fils Xavier et Mathieu, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexele mardi 17 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 19h au même endroit.