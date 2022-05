GRAVEL, Carole



À St-Jean-sur-Richelieu, le 16 mars 2022, à l'âge de 69 ans, est décédée Madame Carole Gravel. Elle était la fille de feu Madame Joséphine Huot et feu Monsieur Roger Gravel. Elle rejoint sa soeur Sylvie.Elle laisse dans le deuil, ses soeurs Suzette, Ginette et Manon, ses neveux et nièces, son aidante Madame Nathalie Bonneau ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 22 mai 2022 de 14h à 16h30 et la cérémonie suivra de 16h30 à 17h, au salon du complexe funéraire :