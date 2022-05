BIONDOLILLO, Joseph



20 janvier 1946 - 03 mai 2022C'est en toute sérénité que Joseph nous a quittés. Comme dans sa vie pour le dernier droit il a été bien entouré. Il a eu de la visite, des téléphones, des courriels et des textos durant tout le mois où il a été aux soins palliatifs.Joseph laisse dans la peine son épouse Denyse L'Heureux, ses enfants Pasquale et Mélissa, ses petits-enfants Massimo, Enzo, Théodore et Antonin, ses frères, belles-soeurs, beaux-frères, cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que tous ceux avec qui il avait tissé de si beaux liens : ses ami(es), ses voisins et voisines.Comme il va nous manquer.La famille vous recevra le dimanche 22 mai 2022 de 13h à 17h au salon:Des dons à la Fondation Cité de la Santé ou à la Fondation Maxime-Letendre seraient appréciés.