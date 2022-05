CORNELLIER, Yves



A Vaudreuil-Dorion, à l'âge de 80 ans, le 23 décembre 2021 est décédé Yves Cornellier, époux de Madeleine St-Pierre, fils de feu Paul Cornellier et feu Irène David, et frère de Isabelle et Danielle.Dans les circonstances, la famille recevra parents et amis le samedi 28 mai 2022 entre 14h et 16h au complexe funéraire:suivi des funérailles qui auront lieu à la chapelle de l'endroit.Au lieu de fleurs, un don pourrait être fait sous forme de carte-repas à l'organisme L'Itinéraire de la rue Ste-Catherine Est à Montréal ou sur le site