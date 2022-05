BEAUCHEMIN, Jeanne

(née Imbeault)



À La Cité de la Santé de Laval, le 30 avril 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jeanne Imbeault, épouse de feu M. Jean-Guy Beauchemin, demeurant à Laval.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine, Johanne (Robert), Marc (Martine) et Isabelle (Jean-François), ses petits-enfants: Judith (Patrice), Roxanne (Jean-Martin), Josianne (Jean-Claude), Karine (Benoit), Geneviève et Roch, ses sept arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 mai 2022 de 11h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 avenue des Perron, Laval, QC H7J 1G5.Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com