Hélicoptère à Montréal: exercice d’évacuation de blessés

Un hélicoptère a survolé la ville de Montréal samedi dans le cadre d’un entraînement.

C’est aux alentours de 11 h samedi matin qu’un exercice d’évacuation de blessés a eu lieu à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. «[Cet] entraînement simulera le transport de blessés par hélicoptère à partir de la zone d’entraînement de Farnham», a précisé le ministère de la Défense nationale par voie de communiqué.

Ainsi, un appareil CH-146 Griffon du 438e Escadron tactique d'hélicoptères a pu être aperçu dans le ciel de la métropole. Ce type d’appareil est utilisé, entre autres, pour le transport tactique de soldats. «Il est aussi utilisé pour la recherche et le sauvetage, la surveillance et la reconnaissance, l’instruction, les opérations d’évacuation des blessés et les opérations antidrogue», a-t-on ajouté dans le communiqué.