La Cité de l'Énergie: une sortie familiale électrisante!

La Cité de l’Énergie se démarque nettement des autres sorties familiales estivales, d’autant plus en 2022 alors qu’elle souligne ses 25 ans d’excellence et d’innovation. Son complexe muséal offre une foule d’expériences immersives et interactives qui sauront plaire à tous, petits et grands, en vous plongeant littéralement au coeur de l’action!

L’exposition permanente Planète Énergie donne le ton à cette visite qui sort de l’ordinaire. Grâce à plus de 20 stations interactives, elle invite de façon dynamique les gens à prendre conscience de l’équilibre délicat entre la nature, l’énergie et les humains à l’échelle planétaire. Son spectacle multimédia se veut d’ailleurs synonyme d’épopée fantastique avec ses effets spéciaux et multisensoriels saisissants.

À peine revenus sur Terre, vous retournerez vite chatouiller le ciel par l’entremise d’un ascenseur panoramique qui vous mènera au sommet de la tour d’observation de 115 mètres, la deuxième plus haute au Québec. Construite à partir d’un ancien pylône de transport d’énergie électrique, elle représente le symbole parfait du site. Non seulement jouirez-vous de vues à couper le souffle, mais vous serez à même de découvrir l’histoire du développement urbain et industriel ainsi que le patrimoine bâti et paysager des environs.

Secteur hydroélectrique

Le parcours se poursuit à bord d’un autobus et d’un ponton jusqu’au secteur hydroélectrique pour la découverte de l’ancienne centrale de la Northern Aluminium Company (N.A.C.). Restaurée et transformée en un vaste hall d’exposition, elle présente une étonnante collection de machines industrielles. On y visite même les tunnels de la conduite forcée, qui servaient à écouler l’eau faisant tourner les turbines.

Ce lieu d’exposition illustre en fait les quatre grandes technologies qui ont marqué l’histoire industrielle de Shawinigan, soit l’hydroélectricité, l’aluminium, les pâtes et papiers et l’électrochimie. Des îlots d’interprétation ponctuent le parcours avec, en prime, pour les intéressés, un rallye.

L’autre centrale visitée, baptisée Shawinigan-2, représente un véritable joyau du patrimoine hydroélectrique du Québec. Construite en 1910 et achevée en 1928 dans un style art déco, elle fonctionne toujours avec plusieurs équipements d’origine. Avec ses cinq groupes turbines-alternateurs horizontaux et trois groupes verticaux, Shawinigan-2 opérait, à l’époque, avec l’équipement le plus important du continent.

Options intéressantes

L’offre exceptionnelle de La Cité de l’Énergie ne s’arrête toutefois pas là! Des spectacles en pleine nature et des visites guidées s’ajoutent à sa kyrielle d’activités.

D’abord, l’Amphithéâtre tournant Québecor présentera en juillet en première mondiale la plus grande revue country en Amérique du Nord : Crazy Country. Un vrai rodéo musical avec plus de 30 artistes sur scène qui interpréteront des succès contemporains et des grands classiques en chansons, en danse et même en humour.

En août, le spectacle « Une nuit sous les ponts de Paris » sera de retour en supplémentaires à la demande générale. Un hommage grandiose aux légendes de la chanson française présenté en plusieurs tableaux dans un décor lumineux ponctué de projections magiques.

Enfin, des croisières et tours de ville animés en autobus de style tramway complètent le tableau. Que ce soit pour découvrir ou redécouvrir d’un autre oeil la rivière Saint-Maurice et ses récits captivants du temps de la drave ou encore les multiples facettes de l’histoire de Shawinigan, votre expérience n’en sera que bonifiée.

Bref, pour un voyage unique et captivant à deux pas de chez vous, La Cité de l’Énergie vous attend à bras ouverts avec ses expositions et ses activités d’interprétation sur l’histoire et les sciences qui la placent au sommet du palmarès des activités!