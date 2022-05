La nature qui fait de l'oeil

La quête de l’image d’exception demeure un défi de tous les instants. Chaque fois que je prends la route pour réaliser un projet, quel que soit le sujet, je vis dans l’espoir que les éléments se réunissent afin de capturer une photo hors du commun. Selon moi, la photographie est un art plutôt particulier. On n’invente rien. C’est surtout un jeu d’interprétation, de maîtrise technique et de compréhension de la lumière. Capter en image des phénomènes météo exceptionnels ou des reliefs uniques me procure beaucoup de satisfaction. Maintenant avec la présence des drones dans l’univers photographique, les possibilités ont littéralement explosé !

En pleine exploration du réservoir Kiamika, d’une superficie de 184 km2 dans les Hautes-Laurentides, mon guide me conduit à une île lointaine, du nom d’île Louise. Le réservoir Kiamika est bordé de nombreuses plages de sable blond et comprend une quarantaine d’îles et îlot. Arrivé sur place, je décide d’utiliser mon drone. Après quelques photos ici et là, je fais prendre de l’altitude à l’appareil pour admirer cet endroit dans son ensemble. Aussitôt, je remarque un trou dans la forêt. Une fois au-dessus de celui-ci, j’aperçois un petit plan d’eau en forme d’œil. Très étonnant ! Le reflet du passage des nuages complète l’illusion à merveille !

Appareil : Mavic Pro 2

Objectif : 20 mm

Exposition : 1/100s à F/5.6

ISO : 160