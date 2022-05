La table est mise pour le camp des Alouettes

À la veille de l’ouverture du camp d’entraînement des Alouettes de Montréal devant s’amorcer dimanche à Trois-Rivières, l’organisation s’attend à plusieurs chaudes luttes. Ce sont 95 joueurs qui tenteront de se tailler une place au sein de la formation.

• À lire aussi: Alouettes de Montréal : «Plusieurs jeunes de grande qualité» -Khari Jones

«Je ne fais pas référence au poste de partant, mais il va y avoir des batailles pour les postes de quart-arrière au sein de notre équipe, a indiqué le directeur général Danny Maciocia, samedi. On a cinq bons quarts-arrière, dont trois qui ont de l’expérience dans la Ligue canadienne de football [en Vernon Adams, Trevor Harris et Dominique Davis]. »

Davis Alexander et Ben Holmes tenteront de déloger les vétérans.

En défensive, Maciocia est particulièrement emballé par sa troupe.

«On a de jeunes demis défensifs et des joueurs qui ont joué dans la NFL, a-t-il souligné. On a passé beaucoup de temps à les convaincre de venir avec nous [...]. J’ai hâte de voir notre ligne défensive performer. On a de bons athlètes qui peuvent jouer à l’intérieur ou à l’extérieur de la ligne.»

Joueurs canadiens

Le directeur général croit que sa formation se démarquera avec la qualité de ses joueurs canadiens. Le principal intéressé a d’ailleurs été très actif lors du dernier repêchage en réalisant une transaction pour repêcher le secondeur Tyrell Richards de l’Université Syracuse au premier rang. Les Alouettes ont également sélectionné le receveur Tyson Philpot avec la neuvième sélection au total.

«Notre contenu canadien sera notre force, a estimé Maciocia. On doit compter sur 21 joueurs canadiens en uniforme, dont sept partants. On va jouer avec huit Canadiens partants, c’est sûr et certain, et peut-être neuf. C’est une flexibilité qu’on n’avait pas l’an dernier. On s’est amélioré énormément.»

Le risque de grève qui plane sur la LCF n’inquiète pas Maciocia. Il croit qu’une entente surviendra sous peu.

Installations trifluviennes

Les Alouettes s’entraîneront au Cégep de Trois-Rivières, sur le terrain des Diablos, jusqu’à la fin mai, avant d’affronter les Tiger-Cats à Hamilton le 28 mai prochain, lors d’un match préparatoire. Le directeur général des Alouettes a vanté les installations des Trifluviens qui seront utiles pour l’ensemble de la logistique d’un camp.

«Il ne nous manque absolument rien, tant sur le terrain qu’à l’extérieur avec les salles de réunions ou les résidences de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a louangé Danny Maciocia. J’ai beaucoup de questions sur le terrain, mais je n’ai aucune question à l’extérieur du terrain.»

«On va être ouvert et disponible pour échanger avec les partisans qui vont venir prendre le temps de nous voir, a dit ajouté Maciocia [...]. L’équipe leur appartient et ça va être une belle expérience de partager ça avec eux.»

Les amateurs pourront assister aux entraînements. La première pratique doit se tenir dimanche dès 8h30.