Le CF Montréal gagne dans un environnement hostile

Les équipes de la Major League Soccer (MLS) ont du mal à jouer chez le Charlotte FC dernièrement, lui qui bénéficie de l’un des meilleurs soutiens à domicile du circuit. Le CF Montréal a fait fi de cette pression en battant l’équipe d’expansion 2 à 0, samedi soir, au Bank of America Stadium.

Le club de la Caroline du Nord avait remporté ses quatre plus récents duels à la maison, ne cédant au passage qu’un but. Sans complexes, le Club de Foot n’a pas tremblé et a fait passer sa série sans défaite en championnat domestique à huit matchs.

Romell Quioto s’est sacrifié pour la cause à la toute fin de la première mi-temps en se blessant sur le but de Djordje Mihailovic. Le Hondurien a transporté le ballon profondément dans le territoire de Charlotte et est tombé au moment d’effectuer sa passe décisive. Touché à l’épaule, il a été remplacé par Kei Kamara, et au retour du vestiaire, il est apparu sur les lignes de côtés avec une attelle.

Mihailovic compte maintenant six buts cette saison. Si l’Américain remplit le filet à un rythme effréné, le défenseur Alistair Johnston était toujours en quête d’un premier but dans l’uniforme du CF Montréal. Il a remédié à cette situation en déjouant Kristijan Kahlina à la 67e minute de jeu, d’un tir bas excentré.

Gabriele Corbo a pu effectuer un rare départ en l’absence de Joel Waterman en défense centrale. Il a participé à ce premier blanchissage du Bleu-Blanc-Noir en MLS cette saison. Sebastian Breza a effectué trois parades pour enregistrer celui-ci.

Au milieu, le Québécois Ismaël Koné est entré comme remplaçant à la 65e minute. Victor Wanyama et lui avaient raté la dernière rencontre en raison d’une accumulation de cartons.

Le CF Montréal rentrera au Québec avant de se déplacer à nouveau, cette fois au Tennessee, pour se mesurer au Nashville SC, mercredi.

SOMMAIRE

DEUXIÈME DEMIE

84e minute | Ismaël Koné (MTL) et Alistair Johnston (MTL) ont le troisième filet du CFM sur le bout du pied, mais à chaque fois, la brigade défensive de Charlotte s'impose.

83e minute | Jordy Alcívar (CLT) centre le ballon pour Daniel Ríos (CLT), mais en vain.

77e minute | Kei Kamara (MTL) est oublié à l'embouchure du filet, sa redirection de la tête rate à la gauche de peu.

71e minute | Guzmán Corujo (CLT) redirige le ballon de la tête, mais beaucoup trop haut.

67e minute | BUT MTL 2-0 Alistair Johnston (MTL) inscrit son premier but dans l'uniforme du CF Montréal et double l'avance des siens sur une belle remise de Kei Kamara (MTL).

63e minute | Ça chauffe dans la surface de réparation du CF Montréal, Benjamin Bender (CLT) et Karol Swiderski (CLT) sont privés d'un bon tir par la brigade défensive.

61e minute | Le Charlotte FC est en mode attaque, Karol Swiderski (CLT) dégaine, son tir du pied gauche rate de quelques centimètres au-dessus du filet de Sebastian Breza (MTL).

52e minute | Andre Shinyashiki (CLT) est dangereux. Son tir rate le cadre de peu.

50e minute | Lassi Lappalainen (MTL) et Gabriele Corbo (MTL) ratent coup sur coup le but de Kristijan Kahlina (CLT) par manque de précision.

47e minute | Djordje Mihailovic (MTL) dirige un tir du pied droit, sa frappe est bloquée avant d'atteindre le filet du Charlotte FC.

46e minute | Début de la deuxième demie.

PREMIÈRE DEMIE

45e minute | BUT MTL 1-0 Djordje Mihailovic (MTL) complète la brillante mise en scène de Romell Quioto (MTL) et le CF Montréal prend les devants. Sur la séquence, Quioto (MTL) effectue une mauvaise chute et semble se blesser.

43e minute | Le Charlotte FC est de plus en plus insistant, Karol Swiderski (CLT) dégaine sans avertissement, Sebastian Breza (MTL) se dresse.

38e minute | Andre Shinyashiki (CLT) réalise une belle manœuvre individuelle et y va d’une sublime frappe enroulée, il trompe la vigilance de Sebastian Breza (MTL), mais pas de la tige métallique.

37e minute | Joaquín Torres (MTL) dégaine du pied gauche, son tir rate le cadre tout juste au-dessus du filet.

32e minute | Sergio Ruiz (CLT) voit apparaître le ballon dans la surface de réparation, sa frappe est bloquée par Gabriele Corbo (MTL).

21e minute | Joaquín Torres (MTL) tente sa chance sur une volée, le ballon termine sa course dans le petit filet.

17e minute | Alistair Johnston (MTL) est patient avec le ballon, coupe au centre du terrain et décoche une frappe du pied gauche, mais sans succès.

15e minute | Victor Wanyama (MTL) lance habilement Romell Quioto (MTL) qui obtient une première chance de marquer pour le CFM dans la rencontre, Kristijan Kahlina (CLT) sauve les meubles. Wanyama était en position de hors-jeu sur la séquence.

3e minute | Karol Swiderski (CLT) met à rude épreuve le gardien Sebastian Breza (MTL) d'un bon tir, mais l'atteint également à la tête avec son soulier. Après l'intervention du personnel médical, Breza (MTL) est en mesure de poursuivre dans la rencontre.

1ère minute | Début de la partie.