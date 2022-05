Le corps d’un enfant découvert dans une valise abandonnée en forêt

La police de l’Indiana, aux États-Unis, nage en plein mystère à la suite d’une découverte macabre effectuée le mois dernier.

Le 16 avril, un citoyen qui cherchait des champignons a découvert une valise en plein milieu de la forêt.

Or la valise contenait le corps d’un enfant, dont l’identité demeure inconnue, même un mois après sa découverte. Il s’agirait d’un jeune garçon ayant entre 5 et 8 ans. Il mesure environ 1,20 mètre (4 pieds). L’enfant est mince et a les cheveux courts.

Le jeune garçon serait décédé environ une semaine avant que son corps ne soit découvert.

L’autopsie effectuée le mois dernier n’a pas pu établir la cause de son décès. Les policiers espèrent que l’analyse toxicologique sera en mesure de les éclairer.

Au cours du dernier mois, les policiers ont reçu plusieurs centaines d’appels de citoyens qui voulaient fournir des informations aux enquêteurs. Jusqu’ici, les autorités ignorent le nom et l’âge exact de l’enfant.

Les policiers n’excluent pas que le garçon puisse venir d’un autre pays.