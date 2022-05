Le Festival de Cannes en chiffres

Du mardi 17 au samedi 28 mai, la ville de Cannes retrouvera l’effervescence du Festival et la Croisette vibrera au rythme des films et des vedettes. Voici, en chiffres, les points forts de cette édition à nulle autre pareille.

75

Le Festival de Cannes fête cette année ses 75 ans. En trois quarts de siècle, l’événement le plus médiatisé au monde a été annulé à cinq reprises: en 1939 en raison de la guerre, en 1948 et 1950 pour des raisons budgétaires, en 1968 à cause de la révolte étudiante et en 2020 pour cause de pandémie de COVID-19.

24

Le film «Le show Truman» fête cette année ses 24 ans et c’est une scène du long métrage – celle où Jim Carrey monte les marches de l’escalier le menant vers l’extérieur – qui figure sur l’affiche officielle du Festival.

65

Cette année, 65 longs métrages sont présentés lors du Festival, tant en compétition que hors compétition. Le film d’ouverture, hors compétition, est «Coupez!» de Michel Hazanavicius. Ce dernier, connu pour son «The Artist», a changé le titre de son long métrage il y a quelques semaines. En effet, l’œuvre s’intitulait «Z (comme Z)» - une référence aux films de zombies -, mais la guerre en Ukraine et l’utilisation, par l’armée russe, de la lettre «Z» a convaincu Michel Hazanavicius de modifier son titre.

15

Sur les 65 œuvres, 15 sont réalisées ou coréalisées par des femmes, soit 23,8 %, un record pour la manifestation culturelle. De plus, cinq films de la Sélection officielle sont réalisés par des femmes, un autre record, le précédent était de quatre.

1

Parmi les 21 films en compétition, un est signé d’un cinéaste canadien. Il s’agit de «Les crimes de futur» de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart et Scott Speedman. Le long métrage prend l’affiche chez nous le 3 juin.

20

Chaque participant au Festival doit désormais, et pour la première fois, verser 20 euros aux organisateurs. Pourquoi? C’est une contribution demandée afin de neutraliser l’empreinte carbone de Cannes.

8

Parmi les 20 films présentés dans Un certain regard, huit sont des premières œuvres. C’est notamment le cas de «War Pony», réalisé par Gina Gammell et Riley Keough, petite-fille d’Elvis Presley.

6

Ce sont six longs métrages fort attendus qui sont présentés hors compétition. Il s’agit de «Top Gun: Maverick» de Joseph Kosinski, «Elvis» de Baz Luhrmann, «Mascarade» de Nicolas Bedos, «Novembre» de Cédric Jimenez, «Trois mille ans à t’attendre» de George Miller et «L’innocent» de Louis Garrel.

5

Cinq professionnels de l’industrie du cinéma composent le jury des courts-métrages. Monia Chokri siège, cette année, sur le jury qui devra évaluer neuf œuvres.

70

Afin de souligner les 70 ans de «Chantons sous la pluie», comédie musicale avec Gene Kelly, le long métrage sera projeté dans le cadre de «Cannes Classics».

19

La palme d’or récompensant le meilleur long métrage est composée de 19 feuilles d’or 18 carats. Le trophée, d’une valeur de 23 700 $US, est fabriqué par le joaillier suisse Chopard.

8

Seuls huit réalisateurs ou coréalisateurs ont remporté la Palme d’Or deux fois. Il s’agit de Bille August, Francis Ford Coppola, les frères Dardenne, Shohei Imamura, Ken Loach, Emir Kusturica, Michael Haneke et Alf Sjoberg.

20 millions

Il s’agit, en euros, du budget annuel du Festival, dont la moitié vient des différents paliers de gouvernement, le reste étant assuré par de nombreux commanditaires.

Cannes 2022 en un coup d’œil:

Palme d’or d’honneur: Forest Whitaker

Film d’ouverture: «Coupez!» de Michel Hazanavicius

Le jury

Président: Vincent Lindon

Rebecca Hall

Deepika Padukone

Noomi Rapace

Jasmine Trinca

Asghar Farhadi

Ladj Ly

Jeff Nichols

Joachim Trier

Un certain regard:

Film d’ouverture: «Tirailleurs» de Mathieu Vadepied

Le jury