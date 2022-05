Les pourvoiries de la Mauricie vous attendent

Depuis plusieurs années, les pourvoyeurs de la Mauricie ont su développer une offre très intéressante, autant pour les amateurs de pêche que pour les gens qui veulent vivre des expériences de plein air.

Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, vous trouverez certainement ce que vous cherchez parmi le choix qui s’offre à vous. Ces hommes et ces femmes passionnés ont développé une façon assez unique de vous recevoir.

Sur les différents territoires, il est possible de vivre des expériences très différentes. Si on veut y aller avec des exemples, débutons avec la pourvoirie Hosanna, qui vous offre des séjours en chalet, au cœur de la nature, dans la tranquillité et avec tous les services dont vous aurez besoin pour vivre un séjour très confortable. L’offre de séjours est en plan européen, incluant les embarcations et moteurs.

En plus de la pêche, il vous sera possible de visiter le territoire (via des sentiers aménagés), la pisciculture et le musée du fondateur de l’endroit, Michel Béland. Une conversation avec cet homme unique vaut à elle seule le séjour.

Un autre exemple, c’est le Domaine Desmarais. Le propriétaire, Yannick Desmarais, a su redonner un deuxième souffle à cette pourvoirie, qui existait anciennement sous le nom du Club Vignerod. Aujourd’hui, vous trouverez sur place des chalets quatre étoiles et de la pêche de grande qualité, pour la truite mouchetée et la truite grise. Aussi, pour la famille, il a développé toute une infrastructure qui va répondre aux attentes des jeunes et des moins jeunes avec des kayaks, des pédalos et des jeux d’eau juste en face des chalets sur le site principal.

On peut aussi parler de la pourvoirie du lac Dumoulin, avec ses chalets situés sur une île au centre du lac. À votre arrivée, vous êtes reconduits à votre chalet en ponton depuis le stationnement situé à la tête du lac. Sur place, il y a des chalets et une auberge, ce qui signifie que vous pouvez vivre un séjour en plan européen et prendre des repas à l’auberge. Pour la pêche, vous pourrez taquiner la truite mouchetée, la moulac, le touladi, l’omble chevalier et le grand brochet.

Photo courtoisie

DES GRANDES AVENTURES

On pourrait ajouter, dans les destinations remarquables de la région, la pourvoirie Oscar et la pourvoirie Némiskau. Là aussi, après un séjour, vous allez vous rappeler longtemps de votre expérience.

Si vous avez l’âme d’un aventurier et que vous désirez vivre une expérience exceptionnelle, les pourvoyeurs de la Mauricie ont des opérations plus au nord de la région.

Le propriétaire de la pourvoirie Air Tamarac, Jean Blanchard, possède des installations uniquement accessibles par hydravion, En vous y rendant, il est clair que vos chances de capturer de très beaux spécimens sont augmentées d’autant.

Sur les eaux du majestueux réservoir Gouin, une destination reconnue pour la qualité de la pêche du doré, la pourvoirie du Montagnard, avec ses bateaux-maisons, vous fera vivre des émotions. Vous promener avec votre chalet sur l’eau et vous ancrer sur une plage avant de vous rendre pêcher le doré, ce sont des moments inoubliables. Ces chalets flottants sont entièrement équipés pour vous faire vivre un séjour très confortable, en plan européen.

L’offre des pourvoiries de la région est donc très variée, à la hauteur des attentes de n’importe quel type de pêcheur, autant ceux qui recherchent une auberge que pour ceux qui veulent vivre une aventure isolée, en pleine forêt.

Photo courtoisie

LA FAMILLE

Avec les années, les 75 pourvoiries du territoire se sont adaptées à la nouvelle réalité de la clientèle, qui veut plus qu’une excursion de pêche.

Un peu partout sur le territoire, on a installé des infrastructures, comme des jeux d’eau, des plages avec surveillance, des équipements comme kayak, canot, pédalo, planche à pagaie, autant d’éléments qui font la différence lors d’un séjour et qui peuvent satisfaire toute la petite famille.

Au fil du temp, les habitudes ont changé, le voyage de pêche de papa est devenu une aventure en famille, où chacun doit y trouver son compte. Dans ce domaine, en Mauricie, vous allez y trouver votre compte.

La fameuse pandémie a affecté grandement le monde de la pourvoirie à plusieurs niveaux. Malgré les embûches, ces pourvoyeurs ont réussi à s’en sortir et à offrir des séjours et des services à la hauteur de leur réputation. Plusieurs pourvoiries ont toujours de la place pour les vacances de cette saison, qui arrivent à grands pas. Si l’aventure de travailler en pourvoirie vous tente, les pourvoyeurs vous attendent.

Pour tout savoir, vous pouvez rejoindre l‘Association des pourvoiries de la Mauricie au 1 877 876-8824 ou encore via info@naturemauricie.com.