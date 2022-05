Nouvelle mouture de Pêche en herbe

Au cours de la dernière année, la Fondation de la faune a procédé à une refonte en profondeur du programme Pêche en herbe, ce qui devrait permettre d’accroître le nombre d’initiés dans toutes les régions du Québec.

Depuis sa création en 1997, le programme, réalisé en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et Canadian Tire, a initié plus de 320 000 jeunes, dont 33 000 à la pêche blanche.

Avec la nouvelle version du programme, la Fondation souhaite accroître le nombre d’initiés dans toutes les régions, donner aux jeunes les connaissances et les outils nécessaires pour qu’ils puissent pratiquer la pêche sportive de manière autonome et soutenir un vaste réseau d’organisations offrant des activités d’initiation à la pêche sportive.

Parmi les modifications apportées, il y a un élargissement de la gamme d’âges admissibles, passant de 9 à 12 ans à de 6 à 17 ans, et ce, sans égard à la date de réalisation de l’activité.

De plus, l’aide financière sera accordée sur la base du nombre de jeunes initiés et une formation interactive à la pêche sportive sera offerte en ligne.

FORMATION ET CERTIFICAT

La formation en ligne s’adresse à des jeunes de 6 à 17 ans, accompagnés ou non de leurs parents. Elle propose deux volets de contenu adapté pour la pêche estivale et hivernale. Au cours de la formation, les futurs pêcheurs découvriront la biologie du poisson et les différentes espèces au Québec.

De même, il sera question de l’équipement nécessaire et de nombreuses techniques de pêche, de la façon de transporter et de conserver son poisson, des techniques de remise à l’eau d’un poisson, d’un aperçu de la réglementation, de la sécurité nautique et des responsabilités d’un bon pêcheur.

Que ce soit sous forme de textes, de vidéos ou d’animation web, le contenu est présenté de manière ludique afin de faciliter l’éducation des apprentis pêcheurs. Les pêcheurs aguerris pourront y jeter un coup d’œil.

Chaque jeune ayant effectué la formation avec succès recevra un certificat de Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à l’âge de 18 ans. De plus, en vertu d’une entente de partenariat avec Canadian Tire, le programme offrira des incitatifs intéressants aux organisations et aux jeunes initiés qui recevront leur certificat, dans le cadre de leur participation à une activité d’initiation soutenue par le programme.

Ils pourront acheter de l’équipement de pêche de Canadian Tire à un prix avantageux.