Sidney Crosby voyagera vers New York

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby a patiné avec quelques coéquipiers lors d’un entraînement optionnel, samedi, après avoir raté le dernier match du club.

Rien ne dit qu’il sera sur la patinoire du Madison Square Garden, dimanche à New York, pour le septième et ultime match de cette série, mais on sait qu’il voyagera minimalement avec l’équipe.

«Il est dans un bon état d’esprit, a simplement commenté l’entraîneur-chef des Penguins Mike Sullivan, samedi, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Il fait de son mieux pour revenir le plus rapidement possible.»

Avant même l’entraînement optionnel des Penguins, Crosby a d’ailleurs patiné en solitaire pendant une vingtaine de minutes.

«Nous allons voir comment va aller le processus, mais je pense que lorsqu'il se trouve sur la patinoire, c’est bon pour notre équipe, c’est bon pour nos joueurs, c’est bon pour notre morale, a ajouté Sullivan. C’est assurément une dose d’énergie supplémentaire pour les gars.»

Frappé à la tête par le défenseur des Rangers de New York Jacob Trouba mercredi, lors de la cinquième partie de la série de premier tour entre les deux équipes, Crosby n'a pas disputé la sixième. Les Penguins ont perdu ces deux rencontres et la série est maintenant égale 3-3.

Avant d'être frappé par Trouba, Crosby connaissait une excellente série, ayant amassé neuf points en cinq matchs pour mener les Penguins à une avance de 3-1. Quant à Trouba, il n'a jamais été puni pour son geste.

Jarry ou Domingue?

Parmi les autres joueurs blessés chez les Penguins, le gardien Tristan Jarry est aussi évalué quotidiennement.

«Je ne vais pas spéculer, a tranché Sullivan, quant à l’identité de son gardien en vue du match numéro 7. Il est sur la glace. À ce point-ci, c’est encourageant.»

Jarry n’a pas encore participé à un seul match éliminatoire contre les Rangers, lui qui souffre d’une blessure au bas du corps depuis la mi-avril. Le Québécois Louis Domingue aura été le gardien de confiance des Penguins après une autre blessure subie par Casey DeSmith, durant le premier match de la série face aux Rangers.

En saison régulière, Jarry a été le principal gardien des Penguins, cette saison, ayant conservé un dossier de 34-18-6 et une moyenne de buts alloués de 2,42.