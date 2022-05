Tournoi pee-wee: petits Remparts cardiaques!

Ils sont connus comme les petits Remparts, mais aussi bien les rebaptiser « petits Remparts cardiaques ». Après leur victoire en prolongation la veille, cette équipe infatigable a de nouveau offert un spectacle grandiose en l’emportant 5 à 4 aux tirs au but, contre les Devils du New Jersey.

« Je suis assez jeune, mais on s’était dit que si on allait en prolongation ou en tirs de barrage, c’est nous autres sur le banc qui allions faire une crise cardiaque même si on a très confiance en nos jeunes », a soupiré l’entraîneur-chef Jean Grignon-Francke après la victoire qui expédie les siens en demi-finale de la classe AAA.

Qui a dit qu’on avait besoin des grands pour disputer des matchs spectaculaires ? Dans cette rencontre sans lendemain du tournoi pee-wee de Québec, les Remparts, ou As de Québec en dehors de l’événement, ont démontré une résilience sans égale.

Résilience, d’abord, car ils ont comblé deux fois des déficits de deux buts, les Devils s’étant dotés d’avances de 2 à 0 et de 3 à 1 lors des deux premières périodes. Résilience, ensuite, car après avoir pris les devants pour la première fois par 4 à 3 avec 55 secondes à jouer, ils auraient pu avoir les jambes sciées par le but égalisateur du New Jersey avec 1,8 seconde à égrainer.

« Tout au long de l’année, mon dicton c’est que la pression est un privilège. Quand on s’est fait égaliser à une seconde de la fin, tout ce que je leur ai dit, c’est que la victoire allait juste être plus savoureuse. Dans un moment où les kids étaient à terre, ça ne servait à rien de crier. Il fallait juste leur dire qu’on était fiers d’eux et qu’ils étaient capables d’aller gagner ce match-là », a fait valoir le pilote.

Zack la mitraille

Sur le plan offensif, un petit Rempart a été particulièrement grand. Zack Arsenault a bouclé sa soirée de travail avec les quatre buts des siens en temps réglementaire.

Insatiable, il s’est aussi offert le but de la victoire en tirs de barrage, dans un Centre Vidéotron en délire total.

« C’était la game de ma vie avec l’ambiance et les partisans », a commenté le héros du jour.

« Quand je marquais, je me lançais dans la bande et tout le monde venait. C’était incroyable. En tirs de barrage, j’étais stressé parce que c’était le silence dans l’aréna. Quand j’ai marqué, les partisans étaient là pour nous supporter, c’était vraiment malade », a-t-il continué.

Au bon moment

Autre signe qui démontre que les petits Remparts ont le flair pour les scénarios dramatiques, il s’agissait des premiers buts de Zack la mitraille lors du tournoi, après une saison exceptionnelle.

« Zack, c’est un gars qui a marqué à peu près 50 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Je lui ai dit toute l’année : même si tu connais des séquences de matchs sans marquer, quand ça va débloquer, tu peux traîner le club sur tes épaules », a réagi son entraîneur, dont les paroles auront été prophétiques.

Dimanche matin, les Remparts affronteront les Knights de la République tchèque. Le gagnant passera en finale en fin d’après-midi, contre les petits Canadiens de Montréal.

Au Centre Vidéotron ce samedi

08 h Demi-finale BB

Aosta Gladiators c. Îles-de-la-Madeleine Escouade

09 h 30 Demi-finale Scolaire

Collège de Lévis Commandeurs c. Lucille-Teasdale Diabolos

11 h Demi-finale AAA

Québec Remparts c. Czech Knights

12 h 30 Finale BB

Rive-Sud Express 2 c. Gagnant du match de 8 h

14 h Finale Scolaire

Charles-Lemoyne Dynamiques c. Gagnant du match de 9 h 30

15 h 30 Finale AAA