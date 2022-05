Deuxième album de Marie-Pierre Leduc: une complicité aussi musicale

Elle roulait déjà sa bosse dans l’univers musical québécois depuis des années avant de rejoindre l’équipe d’Ariane Moffatt à La Voix 2016. Marie-Pierre Leduc propose un second album inspiré des défis venus avec la pandémie. Un opus folk-pop qui fait du bien.

Marie-Pierre Leduc chante depuis qu’elle est toute petite. Si son cœur a longtemps balancé entre le théâtre et le chant, celle qui a développé une passion pour la musique à travers les comédies musicales affirme que c’est quand elle chante sur scène qu’elle se sent le plus vivante.

En marge de ses études en théâtre à Saint-Hyacinthe, la chanteuse originaire de Valleyfield a participé à tous les concours de chant possibles, remportant notamment celui de Cégep en spectacle. Elle explique que c’est en faisant partie de nombreux groupes de reprises de pièces classiques du rock qu’elle a découvert sa force vocale et ce qui la faisait vibrer. Sur scène, elle incarnait les Tori Amos, Sheryl Crow, Janis Joplin.

Le temps que passe la tempête

En compagnie de Michel Roy, son complice de vie et de création musicale, l’auteur-compositrice-interprète de 44 ans a concocté Le temps que passe la tempête, album au titre évocateur des deux dernières années pandémiques. Réalisé et arrangé par Michel (qui se retrouve aussi à la batterie et aux guitares acoustiques) et le musicien-réalisateur Jay Lefebvre (Roch Voisine, Ginette Reno, Simple Plan), il est l’opus que le couple considère comme sa plus belle collaboration à ce jour.

«Ce qu’on est en train de présenter, c’est ce qu’on aime, expliquent-ils. Il semble y avoir une porte d’ouverte au Québec pour ce style pop-folk et pour nos chansons. Nous avons décidé de suivre notre chemin, un peu comme le faisait Janis [Joplin].»

Si les huit pièces qui composent cet album écrit pendant le premier confinement ont un lien avec la pandémie, le duo de créateurs insiste : l’œuvre est truffée de touches positives. «Le but est de faire du bien», ajoute le couple qui use d’une écriture commune et qui a pu compter sur quelques conseils et le regard extérieur de Nelson Minville à la relecture des textes.

Le premier extrait, la pièce Dis-le moi, se veut la chanson la plus pop de l’album. Pour la petite histoire, c’est le père de Marie-Pierre – l’interprète du personnage de Louis Fraser dans la populaire émission jeunesse des années 90 Watatatow – qui apparaîtra dans le vidéoclip de la chanson dont la sortie est prévue pour la fin mai.

L’effet La Voix

Le passage de Marie-Pierre à La Voix a assurément été formateur pour l’artiste qui en a retiré une plus grande confiance en elle.

«Pour moi, La Voix était un incontournable, comme un rite de passage pour avoir de la visibilité, explique celle qui a dû tenter sa chance à quatre reprises avant d’être sélectionnée. Ça a été un sceau d’approbation et cela m’a apporté de la crédibilité et de la confiance pour faire les affaires pour vrai et oser tout faire à fond. Je sais maintenant qui je suis comme chanteuse.»

Après Mon univers, un premier album autoproduit par leur compagnie Concepson Mpm en 2017, le duo en couple depuis 22 ans explique se sentir mieux entouré ; il a signé sous l’étiquette Disques Artic avec le producteur Raymond Du Berger (Roxane Bruneau, Gerry Boulet, Patricia Kaas...) qui produira leur troisième album, déjà prévu pour 2023.

D’ici là, plusieurs spectacles sont annoncés dans leur région.