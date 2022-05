[EN DIRECT] 81e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Au lendemain de sa victoire au Concours Eurovision de la chanson saluée par l'OTAN et de nombreux dirigeants européens, l'Ukraine se prépare à des batailles décisives dans le Donbass, Kyïv étant convaincu de l'emporter après des revers russes sur les lignes de front.

Voici toutes les nouvelles sur cette 81e journée de guerre en Ukraine.

7h00 | [EN IMAGES] Qui dit vrai? Terré dans une cave, difficile d’avoir les vraies nouvelles

Le petit poste radio émet, avec des sifflements, les dernières nouvelles des victoires russes en Ukraine.

AFP

6h05 | La Finlande va demander à adhérer à l'OTAN

La Finlande a pris la décision de demander son adhésion à l'OTAN, ont annoncé dimanche le président et la première ministre du pays nordique, une conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine.

Photo archives

5h00 | La chronique de Loïc Tassé : Les Russes perdent la bataille de Kharkiv

Après avoir perdu la bataille de Kyïv, l’armée russe perd une autre bataille importante, celle de Kharkiv, deuxième ville en importance en Ukraine.

2h22 | Eurovision: la victoire de l'Ukraine montre l'«immense soutien public» au pays, selon l'OTAN

La victoire de l'Ukraine au concours Eurovision de la chanson montre "l'immense soutien public" dont bénéficie le pays attaqué par la Russie, a jugé dimanche le secrétaire général délégué de l'Otan, Mircea Geoana.

0h00 | L’ennemi de Poutine peu populaire en Russie

Ennemi juré du président Poutine au point où il l’a fait empoisonner, Alexeï Navalny est vu en occident comme l’homme qui pourrait redresser la Russie. Mais seulement une infime portion des Russes le voit comme un sauveur et le passé de l’homme soulève plus de questions qu’il n’amène d’espoir. Portrait d’un homme beaucoup plus populaire à l’extérieur de la Russie que dans celle-ci.