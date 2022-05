Fin amère pour les petits Remparts

Les petits Remparts ont tout fait sauf gagner en demi-finale de la classe AAA du Tournoi international de hockey pee-wee. À leur troisième match de suite en prolongation, cette fois, la chance ne leur a pas souri.

La belle aventure des As de Québec, qui représentaient les Remparts, a pris fin dans une défaite de 2 à 1 en tirs de barrage contre les Knights de la République tchèque.

Ce n’est certainement pas par manque d’ardeur à la tâche qu’ils se sont avoués vaincus. Sonnant constamment la charge, ils ont possédé beaucoup la rondelle et ont appliqué beaucoup de pression en zone adverse, sans produire les résultats escomptés.

Seul Félix Vachon est parvenu à marquer, dès la troisième minute de jeu, mais les Knights ont nivelé la marque moins de trois minutes plus tard, et l’impasse a perduré jusqu’aux tirs de barrage.

«On a tout fait comme il fallait. On a pris les devants 1-0, on s’est même fait refuser un but. Pour moi, on a été en contrôle de ce match-là du début à la fin», a déploré l’entraîneur adjoint, Simon Gagné.

Damnés tirs de barrage

Auteur d’une scintillante carrière dans la LNH, Gagné confesse qu’il n’a jamais été un ardent partisan des tirs de barrage, même s’il acceptait tant bien que mal le sort des siens.

«Moi, en tant que joueur de hockey, j’ai tout le temps eu de la misère avec ça. C’est plate parce que ça met beaucoup de pression sur les jeunes. Au hockey, tu gagnes en équipe ou tu perds en équipe. Là, ça devient individuel et tu ne sais jamais ce qui va arriver», a-t-il commenté.

Des paroles que son acolyte Jean Grignon-Francke, entraîneur-chef de l’équipe, appuyait sans réserve.

«Je savais que s’il y avait une équipe qui pouvait nous battre en tirs de barrage, c’était celle-là. Leurs joueurs sont extrêmement habiles avec la rondelle. Aucun coach n’aime les tirs de barrage, mais on avait tellement une espèce d’aura avec nos deux derniers matchs qu’on a foncé», a-t-il renchéri.

Émotions fortes

Malgré la défaite, les deux entraîneurs dressaient un bilan fort positif du tournoi de leurs troupiers.

«Pour les gars, c’était encore plus gros que la Coupe Dodge, qui sont nos séries. Toute l’année, c’était l’objectif avec la foule, l’intensité et le logo sur le chandail. On a répondu aux attentes. J’ai été agréablement surpris de la manière dont on a fait face à l’adversité durant le tournoi. À la fin, on a juste manqué de chance», a analysé Grignon-Francke.

Pour sa part, Gagné, qui a connu son lot d’émotions dans la LNH, assure qu’il a vécu des frissons similaires durant le tournoi.

«Malgré l’expérience que j’ai eue dans des gros matchs de séries, ces jeunes-là m’ont fait vivre des choses qui accotent ça, c’est sûr. Ce sont des moments que je vais me rappeler et qu'ils vont se rappeler toute leur vie.»