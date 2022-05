Industrie papetière: une entente de principe pour le contrat modèle

Une entente de principe a été conclue dans la renégociation du contrat modèle de l’industrie papetière dans l’est du Canada.

«Dans le contexte actuel avec la pénurie de main-d’œuvre et une inflation galopante, il fallait assurer des conditions de travail compétitives et attrayantes, c’était notre principal défi», a déclaré le directeur québécois d’Unifor et porte-parole syndical à la table de négociation, Renaud Gagné.

Cette entente entre Unifor et Produits forestiers Résolu aura alors un impact sur près de 15 000 travailleurs membres du syndicat.

«Nous croyons que cette entente reflète bien toute la valeur que Résolu accorde à la contribution de ces derniers au succès de la Société, ainsi que l’esprit de collaboration qui caractérise la relation entre les deux parties», a mentionné le président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu, Rémi G. Lalonde.

Au mois de mars dernier, l’entreprise avait été choisie pour négocier le contrat qui servira de modèle pour l’industrie dans l’est du pays.

Les détails de l’entente demeurent confidentiels tant qu’elle ne sera pas présentée aux membres du syndicat.