La Forêt Drummond, un site naturel inattendu

En roulant sur l’autoroute 20, à Drummondville, on ne se doute pas qu’à quelques kilomètres seulement à l’intérieur des terres, se trouve la Forêt Drummond, égayée par les rapides Spicer sur la rivière Saint-François. Devenu parc régional il y a deux ans, c’est l’un des sites naturels les plus inattendus au Québec.

Du côté de Saint-Joachim-de-Courval, l’endroit est idéal pour un pique-nique au bord de la rivière. Libre à vous de bouger un peu en empruntant le parcours d’hébertisme sous les arbres, comprenant 15 stations.

En vélo ou à pied

Photo courtoisie, Réseaux Plein Air

En partance du même bord de la rivière, un sentier pédestre et cyclable de six kilomètres forme la boucle des Érables argentés. À mi-chemin, un raccourci réduit le parcours de moitié.

Du côté de Saint-Majorique, sur la rive opposée, un tronçon de la Route verte de six kilomètres longe la rivière bordée de rives escarpées puis nous entraîne dans un milieu champêtre paisible. À partir de la Petite Pointe, on a un superbe coup d’œil sur l’île Jersey.

Dans la canopée

Non géré par le parc, mais tout de même sur le territoire, se trouve le Parcours Extéria, terrain d’aventures. Ça s’appelait D’arbre en arbre Drummondville auparavant.

On retrouve les mêmes étapes amusantes et excitantes, constituées de câbles et de passerelles de toutes sortes. Le secteur la Grande Aventure se distingue de tous les autres parcours dans les arbres au Québec par son spectaculaire point de vue en surplomb sur les rapides de la rivière.

Autre particularité : le parcours se termine par une série de sept tyroliennes de suite ! Je n’ai rien vu de tel ailleurs. Un autre secteur, la Petite Aventure, est aménagé pour les enfants à partir de 7 ans.

L’escalarbre

Photo courtoisie, Réseaux Plein Air

Des voies d’escalade de divers niveaux sont aménagées sur une hauteur de dix mètres, à même quatre arbres centenaires. Il y a six montées.

Un système d’autoassurage fixé en haut de l’arbre et s’ajustant à notre poids nous permet de redescendre en douceur. Il faut avoir un peu plus de courage que le parcours dans la canopée pour en faire l’essai.

LE PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND

◆ Sentiers pédestres et cyclables : 12 km

◆ Chiens : autorisés en laisse

◆ Frais d’entrée : gratuit (parcours dans les arbres en sus)

◆ Canopée : 74 stations (section pour les enfants de 7 à 11 ans)

◆ Escalarbre : 6 voies

◆ www.mrcdrummond.qc.ca

◆ www.reseauxpleinair.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Du vélo électrique dans l’Nord

À Morin-Heights, Écho Aloha loue des vélos à pneus surdimensionnés (VPS) à assistance électrique. C’est tout près du Corridor aérobique, un sentier cyclable en pleine nature. Tarifs : 34 $/heure, 65 $/3 heures.

◆ www.echoaloha.com

Croisières sur le lac Taureau

Cet été, à bord d’un bateau-mouche, on pourra découvrir le lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Immense, ce plan d’eau se distingue par ses baies, ses îles et ses longues plages sauvages. Réservations requises.

◆ www.croisiereslactaureau.com

▶ COVID-19 : Avant vos déplacements, veuillez consulter les consignes sanitaires en vigueur.